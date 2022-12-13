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Новая Зеландия запретила продажу сигарет рожденным после 1 января 2009 года

Новая Зеландия запретила продажу сигарет рожденным после 1 января 2009 года Новая Зеландия приняла закон, который пожизненно запрещает продажу табачных изделий лицам, рожденным после 1 января 2009 года.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 18:17
Новая Зеландия запретила продажу сигарет рожденным после 1 января 2009 года

Новая Зеландия приняла закон, который пожизненно запрещает продажу табачных изделий лицам, рожденным после 1 января 2009 года.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет агентство Reuters.

Закон был одобрен парламентом страны, он включает запрет на продажу табака любому, кто родился после указанной даты. Нарушение закона будете наказываться штрафами в размере до 150 000 новозеландских долларов (95 910 долларов США).

Закон также сократит количество никотина, разрешенного в табачных изделиях, и уменьшит на 90% число розничных продавцов, которые будут иметь разрешение на продажу табака. По информации Reuters, в стране число таких торговцев к концу 2023 года сократится с 6000 до 600.

Как отметил помощник министра здравоохранения доктор Айеша Верралл, благодаря принятым законам «тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь», а здравоохранение получит на $5 млрд больше из-за отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением, таких как рак, сердечные приступы и инсульты.

Среди 38 государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Новая Зеландии является страной с одними из самых низких показателей курения у взрослых. Руководство продолжает ужесточать антитабачные законы в целях сделать избавить страну от курения к 2025 году.

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