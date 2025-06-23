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Новая Зеландия выделит $9,5 млн в качестве очередного пакета помощи Украине

Новая Зеландия выделит $9,5 млн в качестве очередного пакета помощи Украине Правительство Новой Зеландии направит $9,5 млн на приобретение вооружений для Украины и закупку гуманитарной помощи для жителей этой страны.
Другие страны
23 июня 2025 г. 07:54
Новая Зеландия выделит $9,5 млн в качестве очередного пакета помощи Украине

Правительство Новой Зеландии направит $9,5 млн на приобретение вооружений для Украины и закупку гуманитарной помощи для жителей этой страны.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр страны Кристофер Лаксон.

"Новая Зеландия направит средства в два многонациональных фонда, предоставляющих Киеву летальную и нелетальную военную помощь: миссию НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров для Украины (NSATU) и Коалицию по разработке и закупке БПЛА для нужд Украины, возглавляемую Соединенным Королевством и Латвией", - указал Лаксон в заявлении, опубликованном правительством страны.

Отмечается, что из общего пакета помощи объемом 16 млн новозеландских долларов ($9,5 млн) 8 млн ($4,8 млн) пойдут на покупку вооружений и БПЛА. Еще 7 млн новозеландских долларов ($4,1 млн) будут направлены на организацию гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта, и 1 млн новозеландских долларов ($600 тыс.) - на помощь украинским беженцам, проживающим за пределами своей страны.

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