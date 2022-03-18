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Новая Зеландия вводит новые санкции против России

Новая Зеландия вводит новые санкции против России Италия откажется от санитарных паспортов с 1 мая.
Другие страны
18 марта 2022 г. 00:21
Новая Зеландия вводит новые санкции против России

Правительство Новой Зеландии объявило о введении новых санкций против Российской Федерации.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства страны.

Новая Зеландия заморозит в случае обнаружения активы президента России Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова, Промсвязьбанка и еще 18 неназванных организаций. Также правительство закрыло въезд в страну 364 россиянам, связанным с политической и военной деятельностью.

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