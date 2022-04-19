Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 российских финорганизаций

Новая Зеландия вводит санкций в отношении крупнейших российских банков и финансовых учреждений из-за ситуации на Украине.

Новая Зеландия вводит санкций в отношении крупнейших российских банков и финансовых учреждений из-за ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

"Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов РФ", - указала Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства.