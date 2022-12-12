О нас

Новая Зеландия ввела санкции против ряда граждан Ирана

Новая Зеландия ввела санкции против ряда граждан Ирана Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 иранских чиновников, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и Силами правопорядка Исламской Республики Иран, в связи с подавлением протестов в стране.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 07:05
Новая Зеландия ввела санкции против ряда граждан Ирана

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 иранских чиновников, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и Силами правопорядка Исламской Республики Иран, в связи с подавлением протестов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн и главы МИД Нанайи Махуты.

"Новая Зеландия вводит санкции в отношении сотрудников органов безопасности Ирана в связи с продолжающимся подавлением правящим режимом этого государства протестов, вызванных смертью Махсы Амини. Мы также продолжим добиваться более пристального внимания к событиям в Иране и проведения их расследования <…>, а также будем призывать иранские власти к более мягким мерам реагирования на протесты и отмене всех смертных приговоров", - указано в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

В станционный список внесены имена 22 иранских граждан, которым запрещен въезд на территорию Новой Зеландии. "В их число входят сотрудники полиции нравов, руководители ряда правоохранительных структур, а кроме того, члены командования КСИР и иранского ополчения "Басидж", - отмечается в заявлении новозеландских лидеров.

Подчеркивается, что ограничения были введены в качестве реакции новозеландского правительства на "нарушения прав человека в Иране и нарушения права граждан на мирный протест".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya İranın bir neçə vətəndaşına sanksiya tətbiq edib

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi