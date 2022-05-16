Новая Зеландия ввела санкции против оборонных предприятий Беларуси

Новая Зеландия в понедельник ввела санкции в отношении ряда представителей руководства Беларуси.

Новая Зеландия в понедельник ввела санкции в отношении ряда представителей руководства Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении новозеландского правительства.

"Санкции затрагивают 27 представителей властей Беларуси и оборонных предприятий, которые поддерживают действия России в Украине", - отмечается в тексте.

Среди тех, кого новозеландские власти включили в санкционные списки, фигурируют и 12 граждан Беларуси, в отношении которых в марте ввели запрет на посещение страны.