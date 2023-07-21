Новая Зеландия ввела санкции против 23 физлиц и структур РФ и Беларуси

Новая Зеландия в пятницу добавила в санкционные списки шесть физических лиц и 17 организаций РФ и Беларуси.

Новая Зеландия в пятницу добавила в санкционные списки шесть физических лиц и 17 организаций РФ и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает новозеландский МИД.

"Мы вводим санкции в отношении шести людей и 17 структур за предоставление материалов и за стратегическую поддержку России в ее действиях в Украине", - говорится в сообщении ведомства.

В санкционные списки, в частности, попали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, советник главы т.н. "ДНР" по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Также санкции ввели против предприятия по разработке и производству полупроводниковых приборов АО "Протон-Электротекс", ПАО "Электровыпрямитель".

"Эти санкции затрагивают 14 человек и структур российского военно-промышленного комплекса. Они разрабатывают, производят или поставляют оружие, электронные компоненты и технологии (такие как микроэлектроника и полупроводники), используемые Россией", - заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута.

Также под санкции попали шесть финансовых институтов Беларуси, включая банки - "Банк развития Республики Беларусь", "Банк Дабрабыт", Белинвестбанк.

Комментируя ограничительные меры, министр иностранных дел обвинила Минск в поддержке РФ в связи с ситуацией с Украиной. Также она выступила с осуждением размещения ядерного оружия на территории Беларуси и назвала этот шаг "прямой угрозой для Украины, ее соседей, и еще одной попыткой дестабилизировать регион".

Западные СМИ напоминают, что с марта 2022 года Новая Зеландия уже более 20 раз вводила санкции в отношении РФ, в том числе против секторов обороны и безопасности, военнослужащих, руководителей коммерческих структур и т.д. Всего под санкциями Новой Зеландии оказались свыше 1,5 тыс. человек и организаций.