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Новая Зеландия ввела санкции против 170 сенаторов и шести предприятий России

Новая Зеландия ввела санкции против 170 сенаторов и шести предприятий России Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении большинства членов Совета Федерации и ряда оборонных предприятий России на фоне ситуации на Украине.
Другие страны
2 мая 2022 г. 10:58
Новая Зеландия ввела санкции против 170 сенаторов и шести предприятий России

Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении большинства членов Совета Федерации и ряда оборонных предприятий России на фоне ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава МИД Нанаия Махута.

"Новая Зеландия объявляет о новых санкциях в отношении российских политиков и оборонных структур страны, поддерживающих действия [президента РФ] Владимира Путина на Украине. Этим мы демонстрируем намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение", - пояснила Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

В документе уточняется, что очередной пакет санкций коснется 170 членов Совета Федерации Федерального собрания РФ и шести оборонных предприятий, список которых пока не приводится.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 финансовых учреждений РФ. В список попали Центральный банк России, Фонд национального благосостояния, Альфа-банк, банки "Россия" и "Открытие", Черноморский банк развития и реконструкции, Московский кредитный банк [МКБ], Газпромбанк, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк (системообразующий банк Республики Крым), Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк и ВТБ. Общее число граждан РФ, против которых введены санкции, превысило 400.

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Версия на английском языке New Zealand imposes sanctions against 170 senators, 6 Russian enterprises
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya Rusiyanın 170 senatoru və 18 bankına sanksiya qoyub

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