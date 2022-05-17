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Новая Зеландия ввела пакет санкций в отношении Беларуси

Новая Зеландия ввела пакет санкций в отношении Беларуси Новозеландское правительство объявило о введении санкций в отношении ряда белорусских предприятий и граждан, включая президента страны Александра Лукашенко, из-за ситуации в Украине.
Другие страны
17 мая 2022 г. 08:10
Новая Зеландия ввела пакет санкций в отношении Беларуси

Новозеландское правительство объявило о введении санкций в отношении ряда белорусских предприятий и граждан, включая президента страны Александра Лукашенко, из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута.

"Белорусские военные допускают незаконное посягательство на суверенитет Украины, и под руководством президента Беларуси Александра Лукашенко территория этой страны использовалась для совершения нападений. Новая Зеландия осуждает всех, кто поддерживает Россию, и призывает Беларусь немедленно отказаться от такой поддержки", - указала глава внешнеполитического ведомства в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Министр уточнила, что санкции вводятся против 23 граждан Беларуси, в том числе против ряда военачальников и сотрудников министерства обороны страны, а также в отношении четырех организаций: Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, российско-белорусской IT-компании фонда "Сколково" Synesis, а также оборонных предприятий НПООО "ОКБ ТСП" и ООО "Оборонные инициативы".

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против более чем 650 российских граждан, включая президента страны Владимира Путина и депутатов Госдумы РФ, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.

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