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Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России из-за Украины, который коснулся пяти физических и шести юридических лиц.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 13:56
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России из-за Украины, который коснулся пяти физических и шести юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс.

По его словам, эти меры направлены на организации, связанные с оккупацией Запорожской АЭС, что представляет серьезную угрозу ядерной безопасности. Он призвал российскую сторону немедленно вывести свои войска с территории Украины.

До настоящего времени Новая Зеландия ввела санкции против более 1 700 физических и юридических лиц РФ, а также установила ряд торговых ограничений.

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