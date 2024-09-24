Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России из-за Украины, который коснулся пяти физических и шести юридических лиц.

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций в отношении России из-за Украины, который коснулся пяти физических и шести юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс.

По его словам, эти меры направлены на организации, связанные с оккупацией Запорожской АЭС, что представляет серьезную угрозу ядерной безопасности. Он призвал российскую сторону немедленно вывести свои войска с территории Украины.

До настоящего времени Новая Зеландия ввела санкции против более 1 700 физических и юридических лиц РФ, а также установила ряд торговых ограничений.