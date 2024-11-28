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Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил в четверг об очередном пакете санкций в отношении России в связи с кризисом в Украине.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 11:34
Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил в четверг об очередном пакете санкций в отношении России в связи с кризисом в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении МИД со слов министра.

Санкции ввели против семи физических и пяти юридических лиц. В пресс-релизе не указано, против кого конкретно введены ограничительные меры.

"Новые санкции введены в ответ на то, что, как выяснила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), в Украине незаконно использовали слезоточивый газ", - приводятся слова министра .

Кроме того, отмечается, что под санкции подпадут иранцы, которых обвиняют в поставках баллистических ракет и БПЛА России, а также россияне, способствующие этой торговле.

Согласно заявлению, с марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более чем 1,7 тыс. человек и структур в связи с действиями РФ.

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Версия на английском языке New Zealand imposes new sanctions against Russia over situation in Ukraine

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