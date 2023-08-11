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Новая Зеландия впервые опубликовала список угроз нацбезопасности, включив в него РФ и КНР

Новая Зеландия впервые опубликовала список угроз нацбезопасности, включив в него РФ и КНР Новая Зеландия впервые в истории опубликовала список основных угроз, с которыми государство может столкнуться в ближайшие годы, внеся в него действия России, Китая и Ирана.
Другие страны
11 августа 2023 г. 09:07
Новая Зеландия впервые опубликовала список угроз нацбезопасности, включив в него РФ и КНР

Новая Зеландия впервые в истории опубликовала список основных угроз, с которыми государство может столкнуться в ближайшие годы, внеся в него действия России, Китая и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете, опубликованном главным разведывательным управлением страны (NZSIS).

В отчете NZSIS в качестве главных угроз безопасности указаны "насильственный экстремизм", "иностранное вмешательство" и "шпионаж". В числе государств, способных нанести "значительный ущерб" Новой Зеландии, - Китай, Россия и Иран. "Лишь небольшое число стран осуществляет вмешательство, но они делают это настойчиво, потому способны нанести значительный ущерб. К таким относятся Китайская Народная Республика (КНР), Исламская Республика Иран и Россия", - указано в документе.

Новозеландская служба разведки отметила, что наиболее явную опасность для страны представляет "все более напористый Китай", тогда как действия России не направлены строго против Новой Зеландии. "Угроза вмешательства Китая, его давление на китайские общины в стране, стала более очевидной. Мы хорошо осведомлены о деятельности разведывательных служб КНР в Новой Зеландии и в [Индо-Тихоокеанском] регионе и считаем ее сложной проблемой", - указали в NZSIS, отметив, что "информационные кампании России", якобы распространяющей дезинформацию, представляют меньшую угрозу, поскольку "не нацелены конкретно на Новую Зеландию, хотя и оказывают влияние на взгляды некоторых ее граждан".

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