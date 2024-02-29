О нас

Новая Зеландия внесла движение ХАМАС в список террористических организаций

Новая Зеландия внесла движение ХАМАС в список террористических организаций Власти Новой Зеландии внесли политическое крыло палестинского движения ХАМАС в список террористических организаций.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 09:21
Новая Зеландия внесла движение ХАМАС в список террористических организаций

Власти Новой Зеландии внесли политическое крыло палестинского движения ХАМАС в список террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра страны Кристофера Лаксона и главы новозеландского МИД Уинстона Питерса.

В документе отмечается, что Новая Зеландия внесла военное крыло ХАМАС в список террористических организаций в 2010 году, но после нападения боевиков движения на Израиль 7 октября 2023 года "больше не может проводить различие между военным и политическим крыльями движения".

"Организация в целом несет ответственность за ужасающие террористические атаки", - говорится в заявлении.

Премьер-министр также отметил, что Новая Зеландия "не распространяет свое отношение к ХАМАС как террористической организации на весь палестинский народ". "Это [внесение ХАМАС в список террористов] <…> не касается частной и государственной гуманитарной помощи палестинским гражданам и поддержки гражданского населения в секторе Газа", - сказал он.

Согласно новозеландскому законодательству, любые находящиеся в Новой Зеландии активы организации, внесенной в список террористических, замораживаются. Любые сделки и операции с такими активами, равно как и любая материальная поддержка организации, считаются уголовным преступлением.

ХАМАС также признается террористической организацией в Австралии, Великобритании, ЕС, Израиле, Канаде, США и Японии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New Zealand designates entirety of Hamas as terrorist entity

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
24 февраля 2024 г. 14:04
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть
23 февраля 2024 г. 01:27
Названа дата поступления в продажу билетов на матч Байер 04 - Карабах
Названа дата поступления в продажу билетов на матч "Байер 04" - "Карабах"
26 февраля 2024 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi