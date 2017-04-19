Новая Зеландия ужесточает визовый режим для иностранных работников

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Новой Зеландии приняло решение изменить правила предоставления рабочих виз иностранцам. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил министр иммиграции, трудовых отношений и безопасности Майкл Вудхаус, пояснив, что в основе предстоящих изменений будет лежать принцип: "В первую очередь - новозеландцы" (Kiwis-first).

"Эти перемены призваны поощрять работодателей нанимать больше новозеландцев и больше инвестировать в программы их профессионального обучения и переподготовки", - пояснил министр.

Новые правила, в частности, предусматривают ограничение возможностей работающих в стране иностранцев приглашать членов своих семей, уменьшение сроков действия рабочих виз и др.

Накануне о решении ужесточить визовый режим для иностранных работников объявила Австралия.