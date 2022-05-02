Новая Зеландия смягчает карантинные ограничения на въезд для туристов из 60 стран

Туристы из 60 стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме с Новой Зеландией, смогут теперь въехать в страну без пребывания на карантине.

Туристы из 60 стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме с Новой Зеландией, смогут теперь въехать в страну без пребывания на карантине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил министр туризма Стюарт Нэш.

"Новая Зеландия вновь открыта для иностранных туристов и бизнесменов, поскольку мы снимаем ограничения для путешественников из 60 безвизовых стран с сегодняшнего дня [понедельник]", - указал глава ведомства в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. Он отметил, что обязательным условием для въезда без карантина останется полная вакцинация против коронавируса и отрицательный результат теста на COVID-19, сданного перед отъездом.

Также Нэш сообщил, что с 2 мая аэропорты Новой Зеландии будут принимать до 25 международных рейсов в день, причем основная нагрузка придется на Веллингтон, Окленд и Крайстчерч. "Рейсы прибывают из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Куала-Лумпура, Сингапура, а также из аэропортов Австралии. Мы ожидаем до 33 тыс. туристов в неделю, но спрос на туры в Новую Зеландию растет, и уже сейчас он на 19% выше чем в марте-апреле 2019 года", - отметил министр.

Международные границы Новой Зеландии были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии. Позднее страна отменила запрет на въезд иностранцев, однако резко ограничила число тех, кто мог прилететь в страну. Кроме того, она ввела требование об обязательном двухнедельном карантине, в течение которого все прибывшие должны были оставаться в одном из государственных изоляторов. С 28 февраля страна начала поэтапную отмену санитарных ограничений для приезжих, которая, как ожидается, будет завершена к сентябрю.