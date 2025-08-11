О нас

Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства

Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства
Другие страны
11 августа 2025 г. 09:53
Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства

Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

“Кабинет премьер-министра Кристофера Люксона примет официальное решение в сентябре и представит позицию правительства на Неделе лидеров ООН”- сообщил он.

Питерс отметил, что, хотя некоторые из ближайших партнеров страны решили признать палестинское государство, Веллингтон проводит независимую внешнюю политику.

"Мы намерены тщательно взвесить этот вопрос, а затем действовать в соответствии с принципами, ценностями и национальными интересами Новой Зеландии", - сказал Питерс в своем заявлении.

Он добавил, что правительство должно оценить, достигнут ли достаточный прогресс для того, чтобы палестинские территории стали жизнеспособным и легитимным государством, которое Новая Зеландия могла бы признать.

В последние недели ряд стран, включая Австралию, Великобританию и Канаду, объявили о намерении признать палестинское государство на сентябрьской Генассамблее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New Zealand considering recognition of Palestinian state
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya Fələstin dövlətini tanıya bilər

Другие новости из категории

В Бангладеш растет число смертей от лихорадки денге
В Бангладеш растет число смертей от лихорадки денге
11 августа 2025 г. 11:01
Корабли Китая и Филиппин столкнулись в Южно-Китайском море
Корабли Китая и Филиппин столкнулись в Южно-Китайском море
11 августа 2025 г. 10:15
Грета Тунберг заявила, что вновь отправится в Газу в сопровождении десятка судов
Грета Тунберг заявила, что вновь отправится в Газу в сопровождении десятка судов
11 августа 2025 г. 09:27
Австралия может признать Палестину в ближайшие дни
Австралия может признать Палестину в ближайшие дни
11 августа 2025 г. 07:55
В США эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара
В США эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара
11 августа 2025 г. 07:17
Тайвань планирует закупить у США дополнительно 28 систем HIMARS
Тайвань планирует закупить у США дополнительно 28 систем HIMARS
11 августа 2025 г. 06:21
Колумбия расценит военные операции в Венесуэле как агрессию против всего региона
Колумбия расценит военные операции в Венесуэле как агрессию против всего региона
11 августа 2025 г. 05:53
NYT: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа
NYT: Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа
11 августа 2025 г. 05:19
Telegraph: Британия потратит на аренду архипелага Чагос в 10 раз больше плана
Telegraph: Британия потратит на аренду архипелага Чагос в 10 раз больше плана
11 августа 2025 г. 04:44
КНДР осуждает планируемые совместные учения США и Южной Кореи
КНДР осуждает планируемые совместные учения США и Южной Кореи
11 августа 2025 г. 04:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi