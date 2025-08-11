Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства

Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства

Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.



“Кабинет премьер-министра Кристофера Люксона примет официальное решение в сентябре и представит позицию правительства на Неделе лидеров ООН”- сообщил он.

Питерс отметил, что, хотя некоторые из ближайших партнеров страны решили признать палестинское государство, Веллингтон проводит независимую внешнюю политику.



"Мы намерены тщательно взвесить этот вопрос, а затем действовать в соответствии с принципами, ценностями и национальными интересами Новой Зеландии", - сказал Питерс в своем заявлении.



Он добавил, что правительство должно оценить, достигнут ли достаточный прогресс для того, чтобы палестинские территории стали жизнеспособным и легитимным государством, которое Новая Зеландия могла бы признать.

В последние недели ряд стран, включая Австралию, Великобританию и Канаду, объявили о намерении признать палестинское государство на сентябрьской Генассамблее.