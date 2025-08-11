Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
“Кабинет премьер-министра Кристофера Люксона примет официальное решение в сентябре и представит позицию правительства на Неделе лидеров ООН”- сообщил он.
Питерс отметил, что, хотя некоторые из ближайших партнеров страны решили признать палестинское государство, Веллингтон проводит независимую внешнюю политику.
"Мы намерены тщательно взвесить этот вопрос, а затем действовать в соответствии с принципами, ценностями и национальными интересами Новой Зеландии", - сказал Питерс в своем заявлении.
Он добавил, что правительство должно оценить, достигнут ли достаточный прогресс для того, чтобы палестинские территории стали жизнеспособным и легитимным государством, которое Новая Зеландия могла бы признать.
В последние недели ряд стран, включая Австралию, Великобританию и Канаду, объявили о намерении признать палестинское государство на сентябрьской Генассамблее.