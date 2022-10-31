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Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия расширила санкции против России Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 14 российских граждан, а также семи предприятий оборонного сектора и СМИ.
Другие страны
31 октября 2022 г. 08:38
Новая Зеландия расширила санкции против России

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 14 российских граждан, а также семи предприятий оборонного сектора и СМИ.

Как передает Report, об этом сообщила на пресс-конференции по итогам заседания правительства глава МИД Нанаия Махута.

По ее словам, новые ограничения коснутся 14 граждан РФ, в число которых вошли "руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией "Вагнер". Коснувшись СМИ, министр упомянула базирующееся в Крыму информационное агентство News Front.

Всем подпавшим под рестрикции лицам будет запрещено посещать Новую Зеландию, их самолетам - использовать воздушное пространство страны, а судам - заходить в порты. Активы лиц, против которых ввели санкции, будут заморожены.

Напомним, что Новая Зеландия в марте внесла в черный список 100 россиян, в числе которых были президент РФ Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Позднее правительство распространило санкции и на депутатов Госдумы и на сенаторов. В июне в черный список попали 44 компании из России и Беларуси, в октябре - еще 51 бизнесмен. Также Новая Зеландия ввела пошлины в 35% на импорт товаров из России.

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Версия на английском языке New Zealand expands sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya Rusiyanın 14 vətəndaşı və 7 qurumuna sanksiya tətbiq edib

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