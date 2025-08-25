О нас

Новая Зеландия приостановила отправку посылок в США

Почтовая служба Новой Зеландии объявила о временной приостановке большинства доставок в Соединенные Штаты на фоне неопределенности, связанной с введением 15-процентного тарифа администрацией президента США Дональда Трампа.
Другие страны
25 августа 2025 г. 10:10
Новая Зеландия приостановила отправку посылок в США

Почтовая служба Новой Зеландии объявила о временной приостановке большинства доставок в Соединенные Штаты на фоне неопределенности, связанной с введением 15-процентного тарифа администрацией президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информация размещена на сайте перевозчика.

Ограничения вступили в силу 21 августа и будут действовать до момента введения пошлин - 29 августа.

В службе уточнили, что в США продолжат доставляться только ограниченные категории корреспонденции - письма, паспорта и юридически важные документы.

Ранее аналогичные решения приняли почтовые службы Индии, Германии, Франции, Бельгии, Австрии и Дании, после того как Вашингтон объявил об отмене налоговых льгот для мелких международных отправлений.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон заявил, что существует неясность относительно последствий введения пошлин.

По его словам, почтовая служба Новой Зеландии совместно с аналогичными службами других стран будет взаимодействовать с Соединенными Штатами, чтобы разобраться в ситуации.

