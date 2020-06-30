​Новая Зеландия примет саммит АТЭС в 2021 году онлайн-формате

Саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Новой Зеландии пройдет в 2021 году в онлайн-формате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил заместитель премьер-министра страны Уинстон Питерс.

"COVID-19 серьезно влияет на протоколы международной дипломатии. Это касается и саммита АТЭС, который, как и многие другие межправительственные мероприятия, будет проведен при помощи виртуальных цифровых платформ. Учитывая нынешнюю ситуацию, присутствие большого количества высокопоставленных гостей в Новой Зеландии нецелесообразно", - указано в заявлении вице-премьера, опубликованном на сайте правительства страны.

Отметим, что в 2020 году председательство в АТЭС перешло от Чили к Малайзии. Очередная встреча лидеров стран запланирована на 11-12 ноября в малайзийском городе Путраджая. В настоящее время в состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань.