Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи почти на 16 млн долларов

Новая Зеландия сообщила о выделении новой помощи Украине на 15,9 млн долларов.

Новая Зеландия сообщила о выделении новой помощи Украине на 15,9 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении глав МИД Уинстона Питерса и Минобороны Джудит Коллинз, опубликованном на сайте правительства Новой Зеландии.

"Эта поддержка на сумму NZ$25,9 млн увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, более чем до NZ$100 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из этих средств около 4 млн долларов будет вложено в Международный фонд для Украины, управляемый Соединенным Королевством, для закупки оружия и боеприпасов для Киева. Еще 4,3 млн доллара пойдут на гуманитарную помощь, а 1,8 млн доллара направят в фонд Всемирного банка для восстановления Украины.

Кроме того, министры сообщили, что продлят присутствие своих военнослужащих в Европе и Великобритании до июня 2025 года.

"До 97 военнослужащих NZDF (ВС Новой Зеландии) продолжат обучать украинских солдат и оказывать разведывательную, связную и материально-техническую поддержку", - заявила Коллинз.

Отмечается, что прорабатываются новые ограничительные меры в соответствии с законом о санкциях в отношении России от 2022 года, направленные на противодействие уклонению от санкций.