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Новая Зеландия предоставит Израилю и Газе гуманитарную помощь

Новая Зеландия предоставит Израилю и Газе гуманитарную помощь Правительство Новой Зеландии выделит 5 млн новозеландских долларов (около 3 млн долларов) в качестве гуманитарной помощи жителям Израиля, Газы и Западного берега реки Иордан.
Другие страны
17 октября 2023 г. 09:49
Новая Зеландия предоставит Израилю и Газе гуманитарную помощь

Правительство Новой Зеландии выделит 5 млн новозеландских долларов (около 3 млн долларов) в качестве гуманитарной помощи жителям Израиля, Газы и Западного берега реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс.

"Новая Зеландия глубоко опечалена гибелью людей и разрушениями в Израиле и на оккупированных палестинских территориях и присоединяется к единомышленникам, чтобы поддержать пострадавших от конфликта", - указал Хипкинс в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Он также отметил, что половина средств будет направлена Международному комитету Красного Креста для отправки гуманитарных грузов и организации медицинской помощи пострадавшим в Израиле, Газе и на Западном берегу реки Иордан. "Мы также делаем взнос в размере 2,5 млн новозеландских долларов (около 1,5 млн долларов) в адрес Всемирной продовольственной программы ООН, чтобы решить проблему продовольственной безопасности в Газе и на Западном берегу реки Иордан", - сказал он.

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Версия на английском языке New Zealand to provide humanitarian support to Israel, Gaza

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