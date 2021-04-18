Новая Зеландия планирует полностью отказаться от табака к 2025 году

Новая Зеландия намерена полностью отказаться от табачных изделий к 2025 году

Новая Зеландия намерена полностью отказаться от табачных изделий к 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian , план по борьбе с курением был обнародован правительством страны.

В рамках постепенного ограничения на продажу сигарет рассматривают меры по снижению уровня никотина в табачных изделиях, запрет на установку фильтров, фиксированной цены на продукцию, ограничение числа специализированных магазинах.

Также предлагается запретить продажу табачных изделий гражданам, которые родились после 2004 года.

Инициативу правительства поддержали организации здравоохранения.

"Табак - самый вредный потребительский продукт в истории, мы должны полностью отказаться от него", - заявила исполнительный директор Общества борьбы с раком Люси Элвуд.

Однако некоторые раскритиковали инициативы правительства, указав на возможные последствия. В частности, банкротство небольших магазинов, а также расширение черного рынка табака.

Кроме того, снижение никотина может привести к тому, что потребители будут покупать еще больше табачных изделий, а следовательно, тратить больше денежных средств.

Около 4,5 тыс. новозеландцев ежегодно умирают от болезней, связанных с курением, следует из данных правительства. Курение является причиной каждой четвертой смерти от рака в Новой Зеландии.