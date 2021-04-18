О нас
Report Georgia
Аудио новости

Новая Зеландия планирует полностью отказаться от табака к 2025 году

Новая Зеландия планирует полностью отказаться от табака к 2025 году Новая Зеландия намерена полностью отказаться от табачных изделий к 2025 году
Другие страны
18 апреля 2021 г. 12:53
Новая Зеландия планирует полностью отказаться от табака к 2025 году

Новая Зеландия намерена полностью отказаться от табачных изделий к 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, план по борьбе с курением был обнародован правительством страны.

В рамках постепенного ограничения на продажу сигарет рассматривают меры по снижению уровня никотина в табачных изделиях, запрет на установку фильтров, фиксированной цены на продукцию, ограничение числа специализированных магазинах.

Также предлагается запретить продажу табачных изделий гражданам, которые родились после 2004 года.

Инициативу правительства поддержали организации здравоохранения.

"Табак - самый вредный потребительский продукт в истории, мы должны полностью отказаться от него", - заявила исполнительный директор Общества борьбы с раком Люси Элвуд.

Однако некоторые раскритиковали инициативы правительства, указав на возможные последствия. В частности, банкротство небольших магазинов, а также расширение черного рынка табака.

Кроме того, снижение никотина может привести к тому, что потребители будут покупать еще больше табачных изделий, а следовательно, тратить больше денежных средств.

Около 4,5 тыс. новозеландцев ежегодно умирают от болезней, связанных с курением, следует из данных правительства. Курение является причиной каждой четвертой смерти от рака в Новой Зеландии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
14 апреля 2021 г. 11:45
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi