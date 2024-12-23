Новая Зеландия отвергла план введения собственных паспортов для жителей Островов Кука

Новая Зеландия отклонила предложение Островов Кука о создании собственных паспортов и гражданства, но выразила готовность обсудить вопрос о независимости.

Новая Зеландия отклонила предложения о собственном гражданстве и выдаче собственных паспортов для жителей Островов Кука, но выразила готовность обсудить вопрос о независимости.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Инициатором предложения выступил премьер-министр Островов Кука Марк Браун. Однако премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр иностранных дел Уинстон Питерс страны отвергли эту инициативу.

По словам Питерса, создание отдельного паспорта может затронуть ключевые аспекты конституционных отношений двух стран и поставит под вопрос общее гражданство.

"Если Острова Кука стремятся к независимости от Новой Зеландии, мы готовы начать переговоры. Однако решение о будущем статусе должно быть принято на референдуме", - заявил он.

Острова Кука, состоящие из 15 островов и атоллов в южной части Тихого океана, насчитывают около 15 000 жителей. С 1965 года они являются самоуправляемым государством в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Внутренние и международные дела Островов Кука контролируются местным правительством, но население имеет гражданство Новой Зеландии.

Согласно данным Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии, страна также обязана помогать Островам Кука в сфере внешней политики, при стихийных бедствиях и в вопросах обороны. При этом около 100 000 человек, идентифицирующих себя как маори Островов Кука, проживают на территории Новой Зеландии.