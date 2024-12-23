О нас

Новая Зеландия отвергла план введения собственных паспортов для жителей Островов Кука

Новая Зеландия отвергла план введения собственных паспортов для жителей Островов Кука Новая Зеландия отклонила предложение Островов Кука о создании собственных паспортов и гражданства, но выразила готовность обсудить вопрос о независимости.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 13:52
Новая Зеландия отвергла план введения собственных паспортов для жителей Островов Кука

Новая Зеландия отклонила предложения о собственном гражданстве и выдаче собственных паспортов для жителей Островов Кука, но выразила готовность обсудить вопрос о независимости.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Инициатором предложения выступил премьер-министр Островов Кука Марк Браун. Однако премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр иностранных дел Уинстон Питерс страны отвергли эту инициативу.

По словам Питерса, создание отдельного паспорта может затронуть ключевые аспекты конституционных отношений двух стран и поставит под вопрос общее гражданство.

"Если Острова Кука стремятся к независимости от Новой Зеландии, мы готовы начать переговоры. Однако решение о будущем статусе должно быть принято на референдуме", - заявил он.

Острова Кука, состоящие из 15 островов и атоллов в южной части Тихого океана, насчитывают около 15 000 жителей. С 1965 года они являются самоуправляемым государством в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Внутренние и международные дела Островов Кука контролируются местным правительством, но население имеет гражданство Новой Зеландии.

Согласно данным Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии, страна также обязана помогать Островам Кука в сфере внешней политики, при стихийных бедствиях и в вопросах обороны. При этом около 100 000 человек, идентифицирующих себя как маори Островов Кука, проживают на территории Новой Зеландии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New Zealand rejects Cook Islands passport plan

Другие новости из категории

Из-за взрыва на территории бывшего завода в Хакасии погибли два человека
Из-за взрыва на территории бывшего завода в Хакасии погибли два человека
23 декабря 2024 г. 13:55
Новый этап переговоров между Ираном и евротройкой состоится в середине января
Новый этап переговоров между Ираном и "евротройкой" состоится в середине января
23 декабря 2024 г. 12:34
Филиппины планируют закупить у США ракетные установки Typhon
Филиппины планируют закупить у США ракетные установки Typhon
23 декабря 2024 г. 11:05
Посольство Саудовской Аравии возобновило работу в Афганистане
Посольство Саудовской Аравии возобновило работу в Афганистане
23 декабря 2024 г. 10:57
В Совет по криптовалюте при Трампе войдет экс-футболист
В Совет по криптовалюте при Трампе войдет экс-футболист
23 декабря 2024 г. 10:51
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Кубы
23 декабря 2024 г. 10:20
В результате взрыва на военной базе в Кимхэ пострадали три человека
В результате взрыва на военной базе в Кимхэ пострадали три человека
23 декабря 2024 г. 09:42
У берегов Стамбула в Черном море обнаружили мину
У берегов Стамбула в Черном море обнаружили мину
23 декабря 2024 г. 08:45
Трамп заявил о правах США на Гренландию
Трамп заявил о правах США на Гренландию
23 декабря 2024 г. 08:04
Nikkei: Уровень неодобрения правительства Японии превысил 50%
Nikkei: Уровень неодобрения правительства Японии превысил 50%
23 декабря 2024 г. 07:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi