О нас

Новая Зеландия отменяет все ограничения, связанные с COVID-19

Новая Зеландия отменяет все ограничения, связанные с COVID-19 Правительство Новой Зеландии объявило о решении отменить с 15 августа все оставшиеся карантинные ограничения (требования общественного здравоохранения) в связи с COVID-19.
Другие страны
15 августа 2023 г. 08:10
Новая Зеландия отменяет все ограничения, связанные с COVID-19

Правительство Новой Зеландии объявило о решении отменить с 15 августа все оставшиеся карантинные ограничения (требования общественного здравоохранения) в связи с COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

По словам министра здравоохранения страны Айеши Верралла, хотя и в ближайшее время ожидаются колебания числа случаев заболевания, общий уровень заражения COVID-19 и количество госпитализаций в связи с болезнью с начала июня имеют тенденцию к снижению.

Также чиновник отметил, что в стране за последний месяц число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло самого низкого уровня с февраля текущего года.

Так, на инфекции COVID-19 приходилось 2,2% госпитализаций 14 августа. Министр добавил, что Новая Зеландия, вероятно, уже прошла пик гриппа.

Кроме того, уровень иммунитета населения Новой Зеландии также означает, что страна "может безопасно снять оставшиеся требования COVID-19", говорит Верралл.

Он также заявил, что подход Новой Зеландии к коронавирусу "перешел от экстренного реагирования к устойчивому долгосрочному управлению".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya koronavirusla bağlı bütün məhdudiyyətləri ləğv edib

Самое читаемое

Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
10 августа 2023 г. 14:02
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
14 августа 2023 г. 00:38
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
14 августа 2023 г. 16:45
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
14 августа 2023 г. 22:16
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
9 августа 2023 г. 23:38
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
10 августа 2023 г. 17:45
Фенербахче намерен подписать игрока МЮ
"Фенербахче" намерен подписать игрока "МЮ"
11 августа 2023 г. 23:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi