Новая Зеландия отменяет все ограничения, связанные с COVID-19

Правительство Новой Зеландии объявило о решении отменить с 15 августа все оставшиеся карантинные ограничения (требования общественного здравоохранения) в связи с COVID-19.

Правительство Новой Зеландии объявило о решении отменить с 15 августа все оставшиеся карантинные ограничения (требования общественного здравоохранения) в связи с COVID-19.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Xinhua.

По словам министра здравоохранения страны Айеши Верралла, хотя и в ближайшее время ожидаются колебания числа случаев заболевания, общий уровень заражения COVID-19 и количество госпитализаций в связи с болезнью с начала июня имеют тенденцию к снижению.

Также чиновник отметил, что в стране за последний месяц число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло самого низкого уровня с февраля текущего года.

Так, на инфекции COVID-19 приходилось 2,2% госпитализаций 14 августа. Министр добавил, что Новая Зеландия, вероятно, уже прошла пик гриппа.

Кроме того, уровень иммунитета населения Новой Зеландии также означает, что страна "может безопасно снять оставшиеся требования COVID-19", говорит Верралл.

Он также заявил, что подход Новой Зеландии к коронавирусу "перешел от экстренного реагирования к устойчивому долгосрочному управлению".