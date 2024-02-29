Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Новозеландский министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций в отношении российских компаний и граждан.

Новозеландский министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций в отношении российских компаний и граждан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление главы ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

Согласно документу, новые ограничения затронут цены на российскую нефть и экспорт некоторых товаров в Россию и Беларусь через посредников, а также будут включать финансовые и экономические ограничения в отношении российских граждан и компаний.

Новая Зеландия ввела санкции против 45 российских граждан и 16 организаций, которые участвуют в обходе существующих ограничений, включая приобретение технологий для российской оборонной промышленности, - подчеркнул Питерс, отметив также, что под запретом окажутся лица, связанные, по мнению новозеландского правительства, с "покупками оружия у Северной Кореи".