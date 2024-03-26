Новая Зеландия обвинила китайских хакеров в атаках на сети парламента страны

Власти Новой Зеландии обвинили китайских хакеров в атаках на базы данных и сети национального парламента и призвали правительство КНР воздержаться от поддержки таких групп.

Власти Новой Зеландии обвинили китайских хакеров в атаках на базы данных и сети национального парламента и призвали правительство КНР воздержаться от поддержки таких групп.

Как передает Report , с соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

По словам главы МИД, правительство Новой Зеландии "серьезно обеспокоено из-за вредоносной, направленной против новозеландских демократических структур активности хакерских групп, поддерживаемых правительством Китая". "Иностранное вмешательство такого рода неприемлемо, и мы настоятельно призвали Пекин воздерживаться от подобной деятельности в будущем. Новая Зеландия продолжит высказываться последовательно и предсказуемо всякий раз, когда мы будем видеть такие действия", - отметил Питерс в заявлении, распространенном МИД.