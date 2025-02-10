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Новая Зеландия обеспокоена растущим влиянием Китая в Тихом океане

Новая Зеландия обеспокоена растущим влиянием Китая в Тихом океане Власти Новой Зеландии обеспокоены растущим влиянием Китая в тихоокеанском регионе.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 10:13
Новая Зеландия обеспокоена растущим влиянием Китая в Тихом океане

Власти Новой Зеландии обеспокоены растущим влиянием Китая в тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

По информации агентства, в Веллингтоне растет беспокойство в связи с тем, что премьер-министр Островов Кука Марк Браун, не проконсультировавшись с Новой Зеландией, на этой неделе планирует отправиться в Китай для подписания соглашений.

"В соответствии с нашими конституционными положениями мы ожидаем, что вопросы обороны и безопасности будут открыто обсуждаться между партнерами. Это все, о чем мы здесь просим", - сказал Лаксон.

Отметим, что Марк Браун сообщил, о намерении отправиться в Китай в поисках партнерства в сфере национального развития, инфраструктуры, торговли и экономики.

Острова Кука являются самоуправляющимся государством в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Веллингтон оказывает бюджетную поддержку островам и обязуется защищать государство, население которого также является гражданами Новой Зеландии.

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Версия на английском языке New Zealand raises ‘concern’ as Cook Islands prepares to sign China deal
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya Sakit okeanda Çinin artan təsirindən narahatdır

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