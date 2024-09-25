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Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты

Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 15:03
Новая Зеландия назвала нежелательным запуск Китаем баллистической ракеты

Новая Зеландия назвала нежелательным и тревожным запуск Китаем межконтинентальной баллистической ракеты в воды Тихого океана в среду.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает МИД страны.

"Мы собираем дальнейшую информацию... Новая Зеландия рассматривает это как нежелательное и тревожное развитие событий", - заявил представитель министра иностранных дел Новой Зеландии.

Отметим, что ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетной боевой частью в открытые воды Тихого океана в рамках ежегодных учений. До запуска Китай уведомил о нем соответствующие страны.

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