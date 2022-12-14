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Новая Зеландия направит Украине гуманитарную помощь

Новая Зеландия направит Украине гуманитарную помощь Новая Зеландия направит 3 млн новозеландских долларов (около $1,9 млн - ред.) на закупку гуманитарной помощи, которая будет поставлена Украине.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 04:17
Новая Зеландия направит Украине гуманитарную помощь

Новая Зеландия направит 3 млн новозеландских долларов (около $1,9 млн - ред.) на закупку гуманитарной помощи, которая будет поставлена Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Новая Зеландия предоставит дополнительно 3 млн новозеландских долларов через Международный комитет Красного Креста для закупки гуманитарной помощи для народа Украины в рамках нашей постоянной поддержки этой страны", - указала Ардерн в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства.

Премьер также отметила, что на средства, выделенные новозеландским правительством, будут закуплены медицинские товары и оборудование, трансформаторы и электрогенераторы, а также предметы первой необходимости - продукты, вода и предметы гигиены.

"Гуманитарная помощь также будет предоставлена адресно людям с ограниченными возможностями", - подчеркнула она.

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