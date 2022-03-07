Новая Зеландия изменит законодательство для введения дополнительных санкций против России

Новая Зеландия изменит законодательство для того, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении российских организаций и граждан, связанных с военными действиями в Украине.

Новая Зеландия изменит законодательство для того, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении российских организаций и граждан, связанных с военными действиями в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Санкции Новой Зеландии коснутся тех граждан России, "кто экономически или стратегически важен для России", и позволят заморозить их активы, а также запретить "людям и компаниям переводить свои деньги и активы в Новую Зеландию". "Законопроект такого рода никогда прежде не рассматривался нашим парламентом, но, поскольку Россия наложила вето на санкции ООН, мы вынуждены действовать самостоятельно, чтобы поддержать Украину и наших партнеров", - указала в своем заявлении Ардерн, отметив, что одобрение этого законопроекта парламентом станет "следующим шагом Новой Зеландии в усилении санкционного давления" на Россию.

"Санкции могут распространяться на торговые и финансовые учреждения, а также позволят ввести запрет для российских яхт, кораблей и самолетов на вход в территориальные воды или воздушное пространство Новой Зеландии. Законопроект также допускает введение санкций против граждан других государств, в том числе Беларуси", - отметила Ардерн.

Кроме того, премьер сообщила, что власти Новой Зеландии расширили санкционный список российских граждан, добавив в него президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, а также глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.