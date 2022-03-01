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Новая Зеландия и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

Новая Зеландия и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле Власти Новой Зеландии и Великобритании заключили двустороннее соглашение о свободной торговле.
Другие страны
1 марта 2022 г. 06:01
Новая Зеландия и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

Власти Новой Зеландии и Великобритании заключили двустороннее соглашение о свободной торговле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн.

"Новая Зеландия и Соединенное Королевство подписали историческое соглашение о свободной торговле, которое открывает новозеландским предприятиям беспрецедентный доступ к рынку Великобритании. Практически вся торговля будет беспошлинной с момента вступления соглашения в силу", - указала Ардерн в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Премьер-министр отметила, что квоты на ключевые новозеландские товары, такие как мясо, масло и сыр, предусмотренные соглашением, помогут "нарастить ВВП страны, поддержат малый и средний бизнес, сохранят рабочие места". "Это также первое двустороннее торговое соглашение, включающее экологические положения, например о ликвидации субсидий на ископаемое топливо, и... специальную главу о торгово-экономическом сотрудничестве с маори", - отметила она.

Согласно условиям соглашения, Великобритания отменит все тарифы на экспорт из Новой Зеландии, при этом пошлины будут сняты с 99,5% товаров существующего оборота. По прогнозам, это принесет новозеландской экономике не менее 37 млн новозеландских долларов (24,8 млн долларов США) до конца текущего года, а общей объем экспорта в Великобританию вырастет на 50%. Планируется, что соглашение вступит в силу уже к концу 2022 года.

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