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Новая Зеландия будет применять трехэтапный план борьбы с "омикрон"-штаммом

Новая Зеландия будет применять трехэтапный план борьбы с "омикрон"-штаммом Власти Новой Зеландии анонсировали трехэтапный план борьбы со вспышками "омикрон"-штамма коронавируса.
Другие страны
26 января 2022 г. 10:04
Новая Зеландия будет применять трехэтапный план борьбы с омикрон-штаммом

Власти Новой Зеландии анонсировали трехэтапный план борьбы со вспышками "омикрон"-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила замминистра здравоохранения Аеша Веррал.

На первом этапе плана, пока ежедневный прирост числа заразившихся не превышает 1 тыс. случаев в сутки, власти будут придерживаться стратегии полной ликвидации вируса в стране. Все люди с респираторными симптомами должны проходить тестирование и провести 14 дней в изоляции при получении положительного результата теста на коронавирус. Двухнедельная изоляция также останется необходимой для всех, кто контактировал с инфицированным.

На втором этапе главной задачей властей будет снижение темпов распространения инфекции в стране и защита тех, кто более других подвержен риску заражения коронавирусом. "Мы сократим период изоляции для пациентов до 10 дней, а для тех, кто с ними контактировал - до семи дней", - уточнила Веррал, отметив, что на этом этапе в национальную систему тестирования будут внедрены экспресс-тесты для выздоровевших.

К третьему этапу страна перейдет, когда среднесуточное число новых случаев заражения превысит "несколько тысяч". Власти сосредоточатся на том, чтобы контролировать изоляцию членов семьи инфицированных и тех, кто проживает в одном доме с ними, а основные усилия системы здравоохранения будут направлены на ликвидацию массовых вспышек.

К настоящему моменту в Новой Зеландии выявили 15 745 случаев заражения коронавирусом, 59 из них зарегистрированы в последние 24 часа. За все время пандемии в стране зафиксировали 52 смерти, связанные с COVID-19. Выздоровели 14 503 заболевших.

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