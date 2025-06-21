Новая встреча глав МИД Ирана и "евротройки" может пройти в ближайшие две недели

Главы МИД Ирана, Франции, Великобритании и Германии могут в ближайшие две недели провести еще одну встречу по ядерной проблематике.

Главы МИД Ирана, Франции, Великобритании и Германии могут в ближайшие две недели провести еще одну встречу по ядерной проблематике.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

"Дата новой встречи еще не назначена, но чиновники намерены собраться в течение двух недель, до истечения срока, произвольно назначенного Трампом (президент США Дональд Трамп - ред.)", - пишет издание.

По словам собеседников издания, состоявшаяся вчера встреча глав МИД "евротройки" и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Женеве прошла без прорывов.

Ранее Трамп заявил, что США готовы дать Ирану максимум две недели на то, чтобы попытаться дипломатическим путем прийти к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.