Новая волна протестов началась в Барселоне

В Барселоне началась новая волна протестных акций сторонников независимости Каталонии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Уточняется, что протест был приурочен к решению Верховного суда Испании, который приговорил 12 каталонских политиков за причастность к незаконному референдуму о независимости в 2017 году.

По некоторым данным, на улицы вышли более 350 тыс. человек. Большинство сконцентрировано у здания Национальной полиции. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.