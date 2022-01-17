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Новая столица Индонезии будет называться Нусантара

Новая столица Индонезии будет называться Нусантара Новую столицу Индонезии, которая появится на юго-востоке острова Калимантан, решено назвать Нусантарой, что в переводе означает "архипелаг".
Другие страны
17 января 2022 г. 16:54
Новая столица Индонезии будет называться Нусантара

Новую столицу Индонезии, которая появится на юго-востоке острова Калимантан, решено назвать Нусантарой, что в переводе означает "архипелаг".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа сообщил сегодня на совещании правительства, посвященном вопросу переноса столицы страны.

"Я получил подтверждение и директиву президента Джоко Видодо, новая столица будет называться Нусантара", - заявил министр. По его словам, "это название широко известно за пределами Индонезии и коротко характеризует государство как архипелаг".

Президент Видодо объявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На эти цели было выделено почти 32 млрд долларов США. Однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена, ее планируется возобновить через два года.

Индонезия расположена на крупнейшем в мире архипелаге, который состоит из 18 тыс. островов.

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Версия на английском языке Indonesia announces name of new national capital

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