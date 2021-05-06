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Новая песчаная буря достигла Пекина

Новая песчаная буря достигла Пекина Метеорологическое бюро Пекина опубликовало "синий" уровень предупреждения в связи с надвигающейся песчаной бурей
Другие страны
6 мая 2021 г. 10:39
Новая песчаная буря достигла Пекина

Пятая в этом году песчаная буря из Внутренней Монголии в четверг днем достигла Пекина, в воздухе сильно ощущаются пыль и песок, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Первая в этом году и самая сильная за последние 10 лет песчаная буря произошла в Пекине 15 марта, когда качество воздуха резко ухудшилось и загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, вторая произошла 28 марта, третья – 15 апреля, а четвертая – 26 апреля.

К 13.40 пекинскому времени , по данным метеорологической службы Пекина, ветер заметно усилился в городе, на западе китайской столицы порывы достигают 7-8 баллов, видимость на дорогах составляет 3-5 километров. В воздухе чувствуется сильный запах пыли.

Метеорологическое бюро Пекина ранее опубликовало "синий" уровень предупреждения в связи с надвигающейся песчаной бурей и сильным ветром.

Власти рекомендуют жителям выходить на улицу только в случае крайней необходимости, не парковать автомобили вблизи больших деревьев и высотных зданий, детсадам и школам рекомендовано прекратить все занятия и мероприятия на открытом воздухе.

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