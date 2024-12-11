Новая Конституция Сирии будет подготовлена в течение шести месяцев

Новая конституция Сирии будет подготовлена в течение шести месяцев.

Новая конституция Сирии будет подготовлена в течение шести месяцев.

Как передает Report, об этом пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

"Конституция будет подготовлена в течение первых 6 месяцев. Затем эта конституция будет вынесена на референдум. В этот период будет проведена перепись населения и обновлены списки избирателей", - пишет издание.

Сообщается, что в соответствии с конституцией будут созданы новые политические партии. Затем под наблюдением ООН будут проведены выборы. Администрация будет передана той партии, которая добьется успеха на выборах.