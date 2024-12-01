Новая глава дипломатии ЕС не исключила отправку войск в Украину

Европейские страны могут отправить войска в Украину ради соблюдения возможного прекращения огня.

Европейские страны могут отправить войска в Украину ради соблюдения возможного прекращения огня.

Как передает Report, об этом заявила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас агентству ANSA.

"До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных в Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах", - сказала политик.

По мнению Каллас, Евросоюз может принять участие в соблюдении прекращения огня в Украине, отправив в страну свои вооруженные силы.

Отметим, что глава Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и новый комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос находятся с визитом в Киеве.