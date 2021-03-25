Novavax отложила подписание контракта на поставки вакцины в ЕС

Американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание контракта о поставках своей вакцины от коронавируса в Евросоюз.

Американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание контракта о поставках своей вакцины от коронавируса в Евросоюз.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

"Они замедляют процесс подписания контракта", - сказал собеседник агентства. По его словам, причина такого решения - проблемы в производстве, вызванные нехваткой компонентов вакцины. В свою очередь представитель Novavax рассказала, что переговоры с ЕС о соглашении продолжаются, но не уточнила подробностей.

Как отмечает Reuters, компания планирует производить компоненты препарата для поставок в страны блока на нескольких предприятиях, включая завод в Чехии.