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Novavax отложила подписание контракта на поставки вакцины в ЕС

Novavax отложила подписание контракта на поставки вакцины в ЕС Американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание контракта о поставках своей вакцины от коронавируса в Евросоюз.
Другие страны
25 марта 2021 г. 23:18
Novavax отложила подписание контракта на поставки вакцины в ЕС

Американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание контракта о поставках своей вакцины от коронавируса в Евросоюз.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

"Они замедляют процесс подписания контракта", - сказал собеседник агентства. По его словам, причина такого решения - проблемы в производстве, вызванные нехваткой компонентов вакцины. В свою очередь представитель Novavax рассказала, что переговоры с ЕС о соглашении продолжаются, но не уточнила подробностей.

Как отмечает Reuters, компания планирует производить компоненты препарата для поставок в страны блока на нескольких предприятиях, включая завод в Чехии.

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