Новак: Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере

Россия видит перспективы расширения сотрудничества с Турцией в сфере атомной энергетики, в частности рассматривает участие своих подрядчиков в строительстве малых АЭС.

Россия видит перспективы расширения сотрудничества с Турцией в сфере атомной энергетики, в частности рассматривает участие своих подрядчиков в строительстве малых АЭС.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству в Анкаре.

По словам Новака, страны планируют реализовывать новые совместные проекты, в том числе в ключевой области - энергетике. Новак также отметил стабильность поставок российских энергоресурсов турецким потребителям.

Новак также отметил, что Россия намерена увеличить ввоз турецкой сельхозпродукции, в том числе за счет наращивания номенклатуры.