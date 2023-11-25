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Новак: Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере

Новак: Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере Россия видит перспективы расширения сотрудничества с Турцией в сфере атомной энергетики, в частности рассматривает участие своих подрядчиков в строительстве малых АЭС.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 17:42
Новак: Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере
Александр Новак

Россия видит перспективы расширения сотрудничества с Турцией в сфере атомной энергетики, в частности рассматривает участие своих подрядчиков в строительстве малых АЭС.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству в Анкаре.

По словам Новака, страны планируют реализовывать новые совместные проекты, в том числе в ключевой области - энергетике. Новак также отметил стабильность поставок российских энергоресурсов турецким потребителям.

Новак также отметил, что Россия намерена увеличить ввоз турецкой сельхозпродукции, в том числе за счет наращивания номенклатуры.

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Версия на английском языке Novak: Russia ready to expand co-op with Türkiye in nuclear sector

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