Норвежский террорист Брейвик подает в суд на государство за нарушение его прав

Норвежский террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, подает в суд на государство за нарушение его прав при отбывании наказания.

Норвежский террорист Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, подает в суд на государство за нарушение его прав при отбывании наказания.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам адвоката Брейвика Эйстейна Сторрвика, его подзащитный подает в суд на государство, потому что он находился в крайней изоляции в течение 11 лет и не контактировал с другими людьми, кроме охранников.

Адвокат подчеркнул, что окружной суд Осло может рассмотреть иск Брейвика веяно 2024 года.

В августе 2022 года Брейвик планировал подать в суд на правительство Норвегии по аналогичной причине.

2 июля 2011 года правый радикал-одиночка Брейвик подорвал заминированный автомобиль возле штаб-квартиры правительства в Осло, в результате чего восемь человек погибли и десятки получили ранения. Затем он поехал в Утойю, где открыл огонь по ежегодному летнему лагерю молодежного крыла Лейбористской партии, политику которого Брейвик считал первопричиной многих проблем Норвегии. Здесь было убито 69 человек, в основном подростки, а еще 66 ранены.