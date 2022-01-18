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Норвежский суд рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении

Норвежский суд рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении Заседание суда по делу о досрочном освобождении норвежского террориста Андреса Брейвика, устроившего бойню на острове Утёйя и приговоренного к 21 году тюрьмы, начнется во вторник в здании тюрьмы Шиен, где Брейвик отбывает наказание.
Другие страны
18 января 2022 г. 11:29
Норвежский суд рассмотрит просьбу Брейвика о досрочном освобождении

Заседание суда по делу о досрочном освобождении норвежского террориста Андреса Брейвика, устроившего бойню на острове Утёйя и приговоренного к 21 году тюрьмы, начнется во вторник в здании тюрьмы Шиен, где Брейвик отбывает наказание.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Брейвик – самый жестокий террорист в современной истории Норвегии. В 2011 году он устроил теракты в Осло и на острове Утёйя, в результате которых погибли 77 человек. Правовая система в Норвегии устроена таким образом, что человек, приговоренный к максимальному наказанию в 21 год тюрьмы, имеет право на рассмотрение своего дела по прошествии десяти лет.

"Это само собой разумеется в правовом государстве для каждого человека", - пояснил глава коллегии адвокатов и специалист в области права СМИ Йон Вессель-Аас. Он добавил, что Брейвик воспользовался правом просить об условно-досрочном освобождении по прошествии 10 лет.

Однако, по мнению властей, Брейвик по-прежнему представляет опасность для общества, следующие три дня суд будет проходить в тюрьме Шиен.

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Версия на английском языке Norwegian court to consider Breivik’s request for early release
Версия на азербайджанском языке Breyvikin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması məsələsinə baxılacaq

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