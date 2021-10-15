О нас
Report Georgia
Аудио новости

Норвежский суд арестовал стрелка из лука, убившего пятерых

Норвежский суд арестовал стрелка из лука, убившего пятерых Суд в Норвегии вынес решение, согласно которому обвиняемый в убийстве пяти человек из лука должен провести четыре недели в заключении.
Другие страны
15 октября 2021 г. 15:05
Норвежский суд арестовал стрелка из лука, убившего пятерых

Суд в Норвегии вынес решение, согласно которому обвиняемый в убийстве пяти человек из лука должен провести четыре недели в заключении.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Эспен Андресен Бротен, согласно решению суда Бускеруда, проведет в предварительном заключении четыре недели. Ему запрещена переписка и посещения на весь период. Первые две недели он проведет в одиночном заключении", - сообщило издание VG.

В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
Министерство: Новое агентство увеличит вклад сектора ИКТ в экономику страны
15 октября 2021 г. 13:49
Россия может признать электронную подпись Азербайджана
Россия может признать "электронную подпись" Азербайджана
15 октября 2021 г. 12:27
МИД Румынии: Намерены перезагрузить экономическое сотрудничество с Азербайджаном
МИД Румынии: Намерены перезагрузить экономическое сотрудничество с Азербайджаном
14 октября 2021 г. 14:54
Губернатор Львова: Хотелось бы развития сотрудничества с Азербайджаном и в других сферах
ФотоГубернатор Львова: Хотелось бы развития сотрудничества с Азербайджаном и в других сферах
14 октября 2021 г. 14:36
Грузинский актер: Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно
ФотоГрузинский актер: Сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой было сложно
13 октября 2021 г. 17:54
Азерсу: Мы подготовили инфраструктуру к зиме
"Азерсу": Мы подготовили инфраструктуру к зиме
13 октября 2021 г. 17:04
Усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных земель открывают новые возможности для Румынии
Усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных земель открывают новые возможности для Румынии
13 октября 2021 г. 15:11
Парламент Азербайджана примет заявление в связи с Днем Победы
Парламент Азербайджана примет заявление в связи с Днем Победы
13 октября 2021 г. 14:13
Мевлют Чавушоглу предупредил Армению
Мевлют Чавушоглу предупредил Армению
13 октября 2021 г. 12:26
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi