Норвежский суд арестовал стрелка из лука, убившего пятерых

Суд в Норвегии вынес решение, согласно которому обвиняемый в убийстве пяти человек из лука должен провести четыре недели в заключении.

Суд в Норвегии вынес решение, согласно которому обвиняемый в убийстве пяти человек из лука должен провести четыре недели в заключении.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Эспен Андресен Бротен, согласно решению суда Бускеруда, проведет в предварительном заключении четыре недели. Ему запрещена переписка и посещения на весь период. Первые две недели он проведет в одиночном заключении", - сообщило издание VG.

В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.