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Норвежский парламент запретил использовать китайский чат-бот DeepSeek

Норвежский парламент запретил использовать китайский чат-бот DeepSeek Норвежский парламент запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 12:39
Норвежский парламент запретил использовать китайский чат-бот DeepSeek

Норвежский парламент запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах.

Как передает Report, об этом сообщает норвежская газета Altinget со ссылкой на электронное письмо от администрации парламента.

"Стортинг (парламент Норвегии) запрещает сотрудникам приложение с ИИ DeepSeek после сообщения от Национальной службы безопасности", - пишет издание.

Власти страны подчеркнули, что информационная безопасность парламента защищена.

Парламент Норвегии попросил всех своих сотрудников, включая депутатов и служащих, быть осторожнее в использовании DeepSeek.

Датская радиостанция Radio4 10 февраля сообщила, что уже три административных региона Дании из пяти из соображений безопасности запретили политикам пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek.

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