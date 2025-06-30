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Норвежский фонд исключил из инвестпортфеля ряд компаний из-за продаж оружия Израилю

Норвежский фонд исключил из инвестпортфеля ряд компаний из-за продаж оружия Израилю Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP исключил американскую группу Oshkosh Corporation и германскую ThyssenKrupp из своего инвестиционного портфеля за продажу оружия и оборудования, используемых израильскими военными в секторе Газа.
Другие страны
30 июня 2025 г. 09:47
Норвежский фонд исключил из инвестпортфеля ряд компаний из-за продаж оружия Израилю

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP исключил американскую группу Oshkosh Corporation и германскую ThyssenKrupp из своего инвестиционного портфеля за продажу оружия и оборудования, используемых израильскими военными в секторе Газа.

Как передает Report, об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление норвежского фонда.

KLP, не входящий в состав суверенного фонда благосостояния Норвегии, крупнейшего в мире, утверждает, что корпорация Oshkosh поставляла грузовики израильским военным, которые переделывают их в бронированные транспортные средства для перевозки войск.

Фонд также обвинил ThyssenKrupp в согласии поставлять израильскому флоту корветы и подводные лодки до начала войны в Газе.

"Компании имеют независимую обязанность проявлять должную осмотрительность, чтобы избежать соучастия в нарушениях основных прав человека и гуманитарного права", - говорится в заявлении руководителя отдела ответственных инвестиций в KLP Asset Management Кирана Азиза.

Компания KLP, управлявшая активами на сумму $114 млрд в первом квартале, продала свои акции Oshkosh Corporation стоимостью 19 млн крон ($1,9 млн). Он также продал свои инвестиции в ThyssenKrupp стоимостью 10 млн крон.

Обе компании были исключены на основании критерия KLP, касающегося "продажи оружия государствам, участвующим в вооруженных конфликтах, которые используют оружие способами, представляющими собой серьезные и систематические нарушения международного права, регулирующего конфликты", сказано в сообщении.

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