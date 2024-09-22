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Норвежская компания передумала экспортировать водород в Германию

Норвежская компания передумала экспортировать водород в Германию Норвежская газовая компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, поскольку считает проект слишком дорогим, а спрос недостаточным.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 18:52
Норвежская компания передумала экспортировать водород в Германию

Норвежская газовая компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, поскольку считает проект слишком дорогим, а спрос недостаточным.

Как передает Report, об этом сообщает Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что Equinor заключила соглашение с германской RWE в 2022 году, предусматривающее поставки на электростанции в ФРГ через первый в мире морской водородный трубопровод.

По словам представителя Equinor Магнуса Франца Эйдсвольда, компания приняла решение отказаться от проекта на ранней стадии. По его словам, подобное решение является "нежизнеспособным".

Источник издания отметил, что решение стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека.

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