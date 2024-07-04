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Норвежец иранского происхождения получил 30 лет за теракт в Осло в 2022 году

Норвежец иранского происхождения получил 30 лет за теракт в Осло в 2022 году Гражданин Норвегии иранского происхождения Занияр Матапур приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о теракте в Осло в 2022 году.
Другие страны
4 июля 2024 г. 20:50
Норвежец иранского происхождения получил 30 лет за теракт в Осло в 2022 году

Гражданин Норвегии иранского происхождения Занияр Матапур приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о теракте в Осло в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, этот приговор стал самым строгим в судебной практике Норвегии с момента внесения изменений в законодательство страны о терроризме в 2015 году.

Согласно информации, норвежский суд признал мужчину виновным в нападении на сторонников движения ЛГБТ в Осло и квалифицировал его действия как террористический акт.

Матапур сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении лишь после 20 лет заключения, но его прошение может быть одобрено только в том случае, если его признают не представляющим опасности для общества, говорится в сообщении.

Теракт в Осло произошел в ночь на 25 июня 2022 года. Нападавший открыл стрельбу в центре города по посетителям бара London Pub, который пользуется популярностью среди сторонников ЛГБТ. В результате нападения 2 человека погибли, 10 были тяжело ранены, еще 11 получили легкие ранения.

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