Норвегия заявила о выходе в море кораблей ВМФ России с ядерным оружием

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.
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Согласно документу, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях не было известно. Как утверждает разведка, для России "существенно возросла важность ядерного оружия" после начала войны в Украине.
"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях", — сказано в докладе.
Как отметила разведка, данное оружие "представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций", в которых могут принимать участие страны НАТО.