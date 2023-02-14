Норвегия заявила о выходе в море кораблей ВМФ России с ядерным оружием

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Как передает Report , об этом в своем ежегодном докладе сообщила Норвежская разведывательная служба (NIS).

Согласно документу, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях не было известно. Как утверждает разведка, для России "существенно возросла важность ядерного оружия" после начала войны в Украине.

"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях", — сказано в докладе.

Как отметила разведка, данное оружие "представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций", в которых могут принимать участие страны НАТО.