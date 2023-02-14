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Норвегия заявила о выходе в море кораблей ВМФ России с ядерным оружием

Норвегия заявила о выходе в море кораблей ВМФ России с ядерным оружием Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.
Другие страны
14 февраля 2023 г. 05:38
Норвегия заявила о выходе в море кораблей ВМФ России с ядерным оружием

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Как передает Report, об этом в своем ежегодном докладе сообщила Норвежская разведывательная служба (NIS).

Согласно документу, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях не было известно. Как утверждает разведка, для России "существенно возросла важность ядерного оружия" после начала войны в Украине.

"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях", — сказано в докладе.

Как отметила разведка, данное оружие "представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций", в которых могут принимать участие страны НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Norveç Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nüvə silahı olan gəmilərini işə saldığını açıqlayıb

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