Норвегия заявила о планах передать Украине системы ПВО NASAMS

Норвегия планирует передать Украине системы ПВО NASAMS на 3,45 млрд норвежских крон (около 325,9 млн долларов).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.
"Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать еще десять пусковых установок и четыре пункта управления огнем для системы ПВО NASAMS от компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Это в дополнении к выкупу техники, которая уже была передана Украине. Инвестиции составляют 3,45 млрд норвежских крон", - говорится в сообщении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Украину.