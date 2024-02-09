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Норвегия заявила о планах передать Украине системы ПВО NASAMS

Норвегия заявила о планах передать Украине системы ПВО NASAMS Норвегия планирует передать Украине системы ПВО NASAMS на 3,45 млрд норвежских крон (около 325,9 млн долларов).
Другие страны
9 февраля 2024 г. 15:29
Норвегия заявила о планах передать Украине системы ПВО NASAMS

Норвегия планирует передать Украине системы ПВО NASAMS на 3,45 млрд норвежских крон (около 325,9 млн долларов).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

"Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать еще десять пусковых установок и четыре пункта управления огнем для системы ПВО NASAMS от компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Это в дополнении к выкупу техники, которая уже была передана Украине. Инвестиции составляют 3,45 млрд норвежских крон", - говорится в сообщении.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Украину.

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Версия на английском языке Norway reveals plans to transfer NASAMS air defense systems to Ukraine

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