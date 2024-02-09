Норвегия заявила о планах передать Украине системы ПВО NASAMS

Норвегия планирует передать Украине системы ПВО NASAMS на 3,45 млрд норвежских крон (около 325,9 млн долларов).

Норвегия планирует передать Украине системы ПВО NASAMS на 3,45 млрд норвежских крон (около 325,9 млн долларов).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

"Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать еще десять пусковых установок и четыре пункта управления огнем для системы ПВО NASAMS от компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Это в дополнении к выкупу техники, которая уже была передана Украине. Инвестиции составляют 3,45 млрд норвежских крон", - говорится в сообщении.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в Украину.