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Норвегия заработала более $115 млрд на фоне отказа Евросоюза от российского газа

Норвегия заработала более $115 млрд на фоне отказа Евросоюза от российского газа Норвегия заработала более $115 млрд на фоне отказа ряда стран Евросоюза от российского газа.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 09:03
Норвегия заработала более $115 млрд на фоне отказа Евросоюза от российского газа

Норвегия заработала более $115 млрд на фоне отказа ряда стран Евросоюза от российского газа.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Он напомнил, что Норвегия присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС. При этом санкции по-разному сказались на экономике королевства.

Наибольший ущерб получили норвежские судоремонтные предприятия на севере страны, которым пришлось отказаться от контрактов на ремонт и обслуживание российских рыболовных судов и провести массовые увольнения работников.

Отметим, что Норвегия в последние годы стала ведущим поставщиком газа на континентальную Европу, резко увеличив экспорт энергии как по трубопроводам, так и в форме сжиженного природного газа (СПГ). Более 40% потребности Германии в природном газе в настоящее время обеспечивается Норвегией через три подводных трубопровода.

Хотя Норвегия подписала Парижское климатическое соглашение и обязалась сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году, она продолжает наращивать добычу и экспорт газа.

Данный вопрос был также поднят экоактивистами на прошедшей в Баку в ноябре COP29. Делегаты из Швейцарии, Канады и Великобритании в ходе акции протеста выразили глубокую обеспокоенность планами правительства Норвегии по освоению природных ресурсов в морских акваториях страны, где местные добывающие компании уже получили лицензии на глубоководную добычу.

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